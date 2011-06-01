Турбота про дітей-сиріт має стати пріоритетом держави

Турбота про дітей, позбавлених батьківського піклування, є пріоритетом державної політики. Про це заявила сьогодні народний депутат, член парламентської фракції Партії регіонів, голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтеєва під час відвідин Донецького обласного будинку дитини "Малятко".

"Протягом багатьох останніх років я не зраджую добрій традиції - у Міжнародний день захисту дітей відвідую Будинок малятка, подивитися у відкриті, щирі очі маленьких вихованців, вручити подарунки, вислухати працівників закладу, почути їхні проблеми та допомогти їх вирішити. Тут я завжди відчуваю теплоту і щирість справжньої великої сім`ї ", - сказала Тетяна Бахтеєва.

Депутат заявила: держава створить усі умови цим діткам для повноцінного життя, буде стимулювати усиновлення, дасть шанс кожній дитині отримати освіту, житло, роботу, незалежно від того, де живуть і ким виховуються ці діти. "Це не просто обов`язок, це святий борг нашої держави ", - підкреслила вона.

"На сьогоднішній день в Україні 101 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. І найстрашніше те, що 75% з них - сироти при живих батьках. Близько 50 тис. дітей живуть в кризових сім`ях. Незважаючи на те, що зріс рівень народжуваності за останні роки, кількість дитячого населення продовжує зменшуватися з року в рік ", - зазначила Т.Бахтеєва.

"1 вересня 2011 року Україна приєднається до європейської конвенції, завдяки чому в нас будуть впроваджені відповідні стандарти захисту прав сиріт та усиновлених дітей, - повідомила вона. - 19 травня Верховною Радою був прийнятий документ, що помітно спрощує систему усиновлення. Крім того, за інформацією народного депутата, сьогодні в Україні проживає 165 тис. дітей-інвалідів, це близько 2% всього дитячого населення країни. Щорічно вперше набувають інвалідність 18 тис. дітей. Перше місце серед причин, що формують структуру первинної інвалідності дітей, належить вродженим аномаліям, деформаціям і хромосомним порушенням (більше 45 тис. дітей). І найсумніше те, що щорічно кількість дітей-інвалідів збільшується на 18-20 тис.осіб. Тому вже сьогодні необхідно створити єдину систему обліку інвалідів ", - додала парламентарій.

Також вона зазначила, що в державної підтримки потребують і багатодітні сім`ї. "В останні роки серед сімей з двома дітьми - 40% перебувають за межею бідності, з трьома і більше дітьми 64%,"- зазначила Тетяна Бахтеєва.