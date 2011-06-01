Права дітей на сім'ю в Україні не захищені

Сьогодні, в Міжнародний день захисту дітей, у Києві в відбулася прес-конференція на тему «Захист прав дитини крізь призму адмінреформи», повідомили УНІАН у прес-службі Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України».

Учасники конференції - директор фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Анатолій Заболотний і співголова Всеукраїнської громадської організації «Служба захисту дітей», екс-заступник Міністра у справах сім`ї, молоді та спорту Людмила Волинець - обговорили питання відсутності в Україні структури, яка займалася б захистом прав

дитини.

Анатолій Заболотний, директор фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»: «В Україні вкрай необхідно створити Інститут уповноваженого з прав дітей, який займався б усіма проблемами, пов`язаними з реалізацією прав дитини, зокрема, права зростати і виховуватися в сім`ї. Таке право має стати пріоритетом для всіх відповідальних структур. В Україні близько 100 тис. дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. При цьому величезна кількість українських сімей шукають дітей для усиновлення. Але на сьогоднішній день система побудована таким чином, що цим дітям дуже складно потрапити в сім`ю».

Людмила Волинець, співголова Всеукраїнської громадської організації «Служба захисту дітей», екс-заступник Міністра у справах сім`ї, молоді та спорту: «Одне міністерство не може забезпечити право дитини на сім`ю. Ситуація в країні така, що загальна проблематика прав дитини знаходиться у віданні міністерства, яке забезпечує надання тільки одного права - на освіту. Ми фактично повернулися в 1994 рік, коли питаннями захисту прав дітей займалося тільки Міністерство науки, і тоді Комітет з прав дитини ООН, як і зараз, критикував Україні. Права дитини повинні бути в компетенції міністерства соцполітики».

Нагадаємо, що з 2008 року фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» реалізує програму «Розвиток сімейних форм виховання». Сімейні цінності - пріоритет для фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", і фонд робить все можливе, щоб діти з інтернатних установ росли і виховувалися у сім`ях. Спеціально для цього був створений Всеукраїнський портал з усиновлення www.sirotstvy.net. За час існування порталу, з грудня 2009 року, 1836 дітей знайшли нових батьків. Фонд створив чотири дитячих будинки сімейного типу в Донецькій області, в кожному з них вже виховується більше п`яти дітей. Фонд підтримує всеукраїнську кампанію «Цій дитині потрібна родина». Проект реалізується у партнерстві з громадською організацією «Магнолія» і українськими телеканалами.

0 800 50 14 14 - гаряча телефонна лінія фонду з питань усиновлення. Кожного тижня на цей номер надходить більше 100 дзвінків з усієї України. Зі стаціонарних телефонів дзвінки безкоштовні. Консультують професійні фахівці - юристи, психологи, соцпрацівники.