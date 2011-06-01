Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» вітає з Днем захисту дітей

Дорогі діти!

Ваш час — це чудова пора сподівань на прекрасне життя та здійснення мрій. Кожна дитина має право на достойне, захищене, щасливе життя. Ви — наша надія! Адже саме в дітях ми хочемо бачити здійснення своїх мрій і прагнень. Хочемо, щоб ви росли здоровими та радісними, прославляли свої родини і свою країну.

Від щирого серця бажаємо вам міцного здоров’я, успіхів у навчанні, родинного тепла та цікавого й змістовного дозвілля під час літніх канікул. Хай ваші обличчя завжди сяють радістю і щастям. Гарної долі, добра, терпіння, натхнення, здійснення всіх ваших найзаповітніших бажань!

Шановні батьки!

Діти – найцінніший скарб, і завдання дорослих - виховати юне покоління розумними, порядними, добрими, із щедрою та гармонійною душею та впевненими в собі. Та найголовніше — навчити їх жити!

Ми повинні посилити престиж міцної родини. Своїм прикладом показувати дітям, що сім’я – це головна опора в житті кожної людини. Це місце, в якому сходяться всі життєві дороги. Тому будувати міцну родину – це не лише наше право, це наш обов’язок перед дітьми, перед прийдешніми поколіннями. А право кожної дитини – жити та виховуватися в родині.

Ми вдячні кожній сім’ї, яка усиновила дитину, кожній сім’ї, яка взяла дитину на виховання, кожному з опікунів, прийомним батькам та батькам-вихователям, які подарували частку серця та любові таким дітям, подарували їм родину та домівку.

Зичимо Вам міцного здоров’я, батьківської мудрості, впевненості в завтрашньому дні, наполегливої і натхненої праці на благо Ваших дітей!

Шановні колеги!

У цей день ми дякуємо всім, хто обрав своїм професійним обов’язком захист прав дитини, хто не просто виконує цей обов’язок, а служить дітям.

У малечі повинно бути тільки щасливе дитинство, і за це маємо відповідати ми, дорослі, тому турбота про дітей, захист їхніх прав та інтересів є найголовнішим нашим завданням.

Слова щирої вдячності висловлюємо вам за вашу невтомну працю, за вашу мужність, терпіння, за те, що ви долучаєтеся до долі кожної дитини. Всі ми маємо працювати на те, щоб допомогти дитині-сироті знайти сім’ю, обдарованій дитині – розвинути талант, а дитині з особливими потребами – подолати ізоляцію.

Щиро сподіваємося, що наші кроки по програмі «Сирітству – ні!» – створення і підтримка дитячих будинків сімейного типу, Всеукраїнський портал по всиновленню www.sirotstvy.net, пілотний проект з реформування інтернатної системи в Дніпропетровській області – принесуть суттєві результати. Ми вдячні і вітаємо всіх, хто поділяє наші цінності та працює разом з нами над влаштуванням дітей у сім’ї: ВГО «Магнолія», Державний департамент з усиновлення та захисту прав дітей, ФК «Шахтар», служби у справах дітей, ЗМІ, ЗАТ «Авліта» та багатьом іншим.



Всі діти – наші діти!

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України»