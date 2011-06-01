Пляжі Маріуполя відкриють після усунення джерела холери

Пляжі Маріуполя будуть відкриті після вивчення й усунення джерела холери.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ сказав сьогодні на брифінгу після відвідання Трипільської спеціалізованої загальноосвітньої школи-інтернату (Київська область).

«Сьогодні ми обговорювали це питання (на засіданні Кабінету міністрів – УНІАН). Буде встановлено порядок, при якому регулярно відбиратимуться проби води. Перш за все, буде знайдено джерело забруднення. Й по мірі того, як проблема буде вирішена, пляжі відкриватимуться», - сказав М.АЗАРОВ.

Він назвав неприпустимим, що населення, зокрема, діти не мають можливості у спеку відвідати пляж.

За словами М,АЗАРОВА, заборонний режим у зв`язку з виявленням холери, який є неминучим у цьому випадку, все ж таки має бути мінімізований.

«Я сьогодні підкреслив і звернув увагу всіх керівників обладміністрацій і наших міністерств на те, щоб була перевірена перш за все санітарна ситуація в місцях відпочинку дітей і було вжито всі заходи. Щоб усе в нас було нормально і щоб цей рік пройшов без особливих НП», - підкреслив прем`єр-міністр.