Азаров відзначає першочерговість фінансування інтернатів

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ відзначає першочерговість для уряду фінансування шкіл та інтернатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час відвідання Трипільської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату.

«Звичайно, всі ми родом із дитинства. Я згадую зараз своє далеке дитинство. Воно було дуже щасливим, радісним. Я навіть не пригадую жодної такої хвилини, коли б мені довелося про щось жалкувати. Звичайно, хочеться, щоб і наші сьогоднішні діти, онуки й у деяких навіть правнуки, росли щасливими, здоровими», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, важливо, щоб діти мали можливість вільно обирати свій життєвий шлях.

«У першу чергу, держава повинна виділяти ресурси туди, де у дітей не склалася сім`я, й замінити це увагою держави», - зазначив глава уряду.