У Києві проходить турнір з футболу «Seni Cup 2011»

У Києві проходить VII міжнародний турнір з футболу для людей з особливими потребами «Seni Cup 2011».

Як передає кореспондет УНІАН, в Україні футбольний турнір вже сім років проводить Компанія «Белла-Трейд», офіційний імпортер продукції TM Seni, основним партнером турніру вже кілька років поспіль стає Благодійний Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України».

Основна мета турніру - допомогти людям з обмеженими розумовими і фізичними можливостями адаптуватися в суспільному середовищі і стати повноцінними учасниками суспільства, а також популяризація серед таких молодих людей спортивних змагань. У цьому році в турнірі беруть участь 12 команд з психоневрологічних інтернатів з усієї України.

На прес-конференції, присвяченій відкриттю турніру, директор ТОВ «Белла-Трейд» Цезарі БІЯК, заявив, що з кожним роком «Seni Cup» в Україні набирає все більших масштабів. «У першому турнірі брали участь команди тільки Київської області. Сьогодні ми вже приймаємо 12 команд з різних областей України. Метою цього турніру є не тільки популяризація спорту серед осіб з обмеженими можливостями, а й створення свята для вихованців будинків-інтернатів. Протягом двох днів в учасників турніру буде можливість спілкуватися один з одним, знайти нових друзів і отримати подарунки від організаторів і партнерів турніру, »- зазначив Ц. БІЯК.

За його словами, команда, яка займе перше місце на українському турнірі, поїде на фінал (5-7 липня) до Польщі, де зустрінуться команди-переможці з інших країн: Чехії, Словаччини, Литви, Латвії, Росії, Польщі та Німеччини.

На думку Ц. БІЯКА, кожен учасник турніру «вже є переможцем». «Seni Cup» - це здорова реалізація спортивних можливостей, почуття рівності дружніх відносин і відмінна розвага для всіх його учасників. «Seni Cup» допомагає молоді з обмеженими можливостями максимально розвинути свої фізичні можливості і надалі найбільш реалізувати себе в суспільстві, прищепити любов до спорту і здорового способу життя, »- сказав Ц. БІЯК, подякувавши всім партнерам за підтримку цього футбольного проекту.

Керівник проектів і програм Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Вікторія МИКОЛАЮК зазначила, що для фонду в рамках адресної допомоги дуже важливо підтримувати такі соціальні ініціативи. «Ми раді брати участь у цьому проекті, мета якого підтримати людей з особливими потребами, їх фізичний розвиток та інтеграцію в суспільство. Ми дякуємо компанії «Белла-Трейд», яка організувала цей турнір. Фонд підтримує його вже четвертий рік. Сподіваємося, що і в наступні роки ми теж будемо з вами, "- сказала В. МИКОЛАЮК.

Вона також підкреслила, що поряд із системними проектами фонду спрямованими на розвиток сімейних форм виховання, поліпшення медичної сфери Україну «для фонду дуже важливо підтримувати такі спортивні та соціальні ініціативи. «Нашим партнером є футбольний клуб«Шахтар», який завжди підтримує, тих, хто любить спорт і футбол. У цьому році «Шахтар» традиційно передав призи всім командам і переможцям, а також передав іменні призи - кращому гравцеві, нападнику і воротарю, »- зазначила В. МИКОЛАЮК.

ДОВІДКА УНІАН. Футбольний турнір «Seni Cup» стартував 18 років тому в Польщі. Сьогодні його проводять в Україні, Росії, Угорщині, Чехії, Словаччині, Німеччині, Латвії, Литві, Білорусі. Турнір «Seni Cup» проводиться за всіма правилами FIFA з професійною суддівською оцінкою матчів і є відмінною можливістю для участі в спортивних іграх людей з особливими потребами і стимулювання фізичного розвитку у молодих людей, що проживають в психоневрологічних інтернатах.