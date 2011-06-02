Українські чоловіки масово втрачають силу

«Все частіше серед молодих чоловіків я спостерігаю таких, які закинули своє тіло. Офісна робота і інтелектуальна праця високому лібідо не сприяють. У своїй лікарській практиці доводиться мати справу з 30-40-річними чоловіками, які вже переживають гормональний спад і фактично перетворюються на жінок. Тіло у таких чоловіків в`яле, сил мало, яскраво виражені молочні залози», - сказав мануальний терапевт і психолог однієї з кримських медичних клінік Володимир Ленчиков.

За його словами, ще одна пов`язана з цим проблема - в парі втрачається сексуальний інтерес.

«За моїми спостереженнями, сучасним парам все складніше зберігати у стосунках еротизм. 2-3 роки – і вони стають цікаві один одному значно менше, аж до майже повної втрати зв`язку», - додав Ленчиков.

focus.ua