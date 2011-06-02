Крим: Янукович візьме участь у відкритті полового будинку
08:44, 02 червня 2011Країна
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Перебуватиме з робочою поїздкою
2-3 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ перебуватиме з робочою поїздкою в Автономній Республіці Крим.
Як повідомляє пресс-служба Президента, планується, що сьогодні він візьме участь у церемонії відкриття реконструйованого Ялтинського міського пологового будинку.
Також заплановано участь В.ЯНУКОВИЧА в урочистостях з нагоди відкриття етапу Inter Continental Rally Challenge Prime Yalta Rally 2011.
3 червня у Ялті під головуванням Президента відбудеться засідання Ради регіонів.
Акредитацію на засідання Ради регіонів проводить регіональний відділ зв’язків зі ЗМІ Головного управління інформаційної політики Ради міністрів Криму за телефонами (0652) 27-42-15 та 54-46-63.
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