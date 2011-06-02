Через холеру в Азовському морі заборонено ловити рибу

У зв’язку із зареєстрованими в Маріуполі випадками захворювання на холеру Державна екологічна інспекція Азовського моря наказала всім рибогосподарським підприємствам та Науково-дослідним інститутам в регіоні тимчасово припинити вилов риби на території Таганрогської та Білосарайської заток.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України.

Невиконання розпорядження тягне за собою відповідальність, встановлену чинним законодавством України, підкреслюється в повідомленні.

Про відновлення вилову водних живих ресурсів буде повідомлено додатково, після покращення епідеміологічної ситуації в зазначеному районі, додали в Мінприроди.

Як повідомляв УНІАН, 29 травня в Маріуполі Донецької області було госпіталізовано 4 людини, хворих на холеру. За попередніми даними, джерелом зараження людей стала виловлена місцевими рибалками риба (бички) і морська вода.

Міністр охорони здоров`я Олександр АНІЩЕНКО запевнив, що ситуація із спалахом в Маріуполі холери під контролем.