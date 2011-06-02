Чому звільнився головний санлікар України?

Сергій РИЖЕНКО міг звільнитися з посади головного державного санітарного лікаря через конфлікт із начальником Київської міської санепідемстанції Анатолієм ПОНОМАРЕНКОМ.

Про це пише газета "Коммерсант-Украина (№87 від 2 червня) з посиланням на свої джерела в Міністерстві охорони здоров`я.

"Конфліктували вони з моменту призначення РИЖЕНКА. РИЖЕНКО за фахом дерматовенеролог, а ПОНОМАРЕНКО – дипломований санітарний лікар. У деяких питаннях він вважав себе більш компетентним", – сказав співбесідник видання.

А.ПОНОМАРЕНКО Підтвердив, що конфлікт із С.РИЖЕНКОМ у нього дійсно був. "Я зараз на лікарняному і вперше чую про відставку РИЖЕНКА. Але якщо мені запропонують зайняти це місце, я погоджуся. Адже я присвятив санітарно-епідеміологічній роботі тридцять років", - додав він.

У свою чергу С.РИЖЕНКО сказав «Коммерсанту», що у нього не було протистояння з А.ПОНОМАРЕНКОМ: "Я людина доброзичлива і ні з ким не конфліктував. Те, що я написав заяву про відставку, ще не означає, що її підпишуть. Нам є чим похвалитися – ми локалізували вогнище виникнення холери (у Маріуполі – УНІАН), і це захворювання далі не розповсюджується".

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ повідомив, що міністр охорони здоров`я Олександр АНИЩЕНКО запропонував кандидатуру нового головного державного санітарного лікаря.