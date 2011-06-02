У Маріуполі підтверджено 5-й випадок захворювання на холеру
11:22, 02 червня 2011Країна
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Пацієнт захворів 24 травня
У Маріуполі сьогодні лабораторно підтверджено п’ятий випадок захворювання на холеру у пацієнта, який захворів 24 травня і був госпіталізований 30-го травня.
Про це УНІАН повідомили у Державній санітарно-епідеміологічній службі України.
Медики зазначили, що здоров’ю пацієнта нічого не загрожує, лікувальний процес та профілактичні заходи тривають в повному об’ємі.
У Держсанепідслужбі завірили, що ситуація контролюється, проводяться санітарні та обмежувальні заходи.
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