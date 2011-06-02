У Маріуполі підтверджено 5-й випадок захворювання на холеру

У Маріуполі сьогодні лабораторно підтверджено п’ятий випадок захворювання на холеру у пацієнта, який захворів 24 травня і був госпіталізований 30-го травня.

Про це УНІАН повідомили у Державній санітарно-епідеміологічній службі України.

Медики зазначили, що здоров’ю пацієнта нічого не загрожує, лікувальний процес та профілактичні заходи тривають в повному об’ємі.

У Держсанепідслужбі завірили, що ситуація контролюється, проводяться санітарні та обмежувальні заходи.