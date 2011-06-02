Сума коштів на Чорнобильські проекти може зрости до 700 млн євро

Сума зібраних коштів на Чорнобильські проекти може зрости до 700 млн. євро.

Про це повідомив радник Президента України – керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України Андрій ГОНЧАРУК, поінформували УНІАН в прес-службі Адміністрації Президента.

"Українська сторона продовжує докладати наполегливих зусиль, спрямованих на віднайдення фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Чорнобильських проектів у повному обсязі", - заявив він.

Так, уже після проведення в Києві 19 квітня цього року відповідної Конференції зі збору коштів на вищезгадані проекти, яка, за словами А.ГОНЧАРУКА, надала потужного імпульсу у вирішенні вказаного питання, низка країн погодилася додатково долучитися до фінансування Чорнобильських проектів. Це, зокрема, Саудівська Аравія та Канада (сума внесків – 14 та 21 млн. євро відповідно). Крім того, голова Ради міністрів Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ під час саміту "Великої вісімки" (26-27 травня в м. Довіль, Франція) оголосив про рішення його країни внести до Чорнобильського фонду "Укриття" 26 млн. євро., зазначив А.ГОНЧАРУК.

Таким чином, за його словами, загальна сума внесків, задекларованих міжнародним співтовариством на фінансування Чорнобильських проектів, на сьогодні вже сягає 610 млн. євро.

Він нагадав, що загальна сума внесків, проголошених під час проведення 19 квітня Конференції зі збору коштів на фінансування Чорнобильських проектів, становила 550 млн. євро.

А.ГОНЧАРУК припустив зростання у найближчій перспективі обсягу зібраних коштів до 700 млн. євро. У цьому зв’язку він повідомив про очікування збільшення відповідних внесків з боку деяких міжнародних партнерів України, зокрема європейських інституцій.