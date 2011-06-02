Як правильно вибрати дитячу воду
Не повинна хлоруватися...
При купівлі води слід звернути увагу на те, що вода не повинна містити діоксид вуглецю, срібло. Для дітей вода не повинна хлоруватися, що неприпустимо за існуючими стандартами і нормами.
При цьому слід звернути увагу на вміст йоду і фтору. Велика частина жителів країни відчувають дефіцит цих елементів. Цих елементів немає в питній воді.
До ослаблення дитячого організму і захворювань зубів приводить недолік фтору. Батькам рекомендується купувати воду, що містить йод і фтор. При покупці води слід звернути увагу на походження.
Вода повинна бути виготовлена на основі звичайної води, але при цьому очищена. Кращою водою буде вода, здобута з глибокої свердловини. Окрім цього, вода не повинна піддаватися хімічній дії.
У такій воді містяться хімічні речовини і мінерали. Вода повинна бути очищена від різних домішок. Неочищена вода може завдати шкоди дитячому організму, тому необхідно звернути особливу увагу при покупці на вміст мінералів.