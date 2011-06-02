В Україні є проблеми з доступом до медпослуг ВІЛ-інфікованих вагітних

В Україні є проблеми з доступом до медпослуг вагітних з ВІЛ-інфекцією, наркозалежних та безпритульних.

Про це сьогодні йшлося на прес-конференції в Києві "Перешкоди у доступі до медичних послуг для вагітних ВІЛ-позитивних, наркозалежних та безпритульних жінок в Україні. Як вирішити проблему?".

Було зазначено, що бездомних вагітних не ставлять на облік у жіночі консультації, якщо немає документів, прописки, вимагають сплатити за медпослуги, які є сьогодні досить дороговартісними. Щодо наркозалежних жінок, як підкреслили учасники прес-конференції, то вони через стигму у супільстві, осуд медиків, зазвичай, геть не звертаються до жіночих консультацій.

Виконавчий директор Міжнародного благодійного фонду "Українська фундація громадського здоров`я" Галина Скіпальська зауважила, що для жінок вулиці, чи тих, що вживають наркотики, вагітність інколи стає дієвим стимулом змінити своє життя, покинути згубні звички.

"У такій ситуації лікар - це перша людина, хто може підтримати вагітну... Від того як він поставиться до такої жінки, куди скерує, залежить доля пацієнтки ат її дитини," - відзначила Г.Скіпальська,закликавши лікарів до толерантності та уважного ставлення до таких жінок.

Громадські організації повідомили, що звернуть з відкритим листом-зверненням до міністра МОЗ щодо додаткових заходів з забезпечення доступу до медичних послуг для вразливих груп населення.