Хмільник оголосили курортом державного значення

1 червня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України № 3318-VI «Про оголошення природних територій міста Хмільника Вінницької області курортом державного значення».

Про це УНІАН повідомила помічник голови Вінницької облдержадміністрації Ірина КРАВЧЕНКО.

За її словами, того ж дня в Адміністрації Президента відбувся брифінг керівника Головного управління з питань регіональної та кадрової політики Євгена АНОПРІЄНКА, голови Вінницької облдержадміністрації Миколи ДЖИГИ, першого заступника міського голови Хмільника Петра ДРЕЖЕНКОВА та голови Хмільницької райдержадміністрації Олега ТОМАШУКА щодо перспектив розвитку заповідних територій Хмільника у новому статусі.

Коментуючи підписання закону, М.ДЖИГА наголосив: «Люди дуже вдячні за це рішення. І це одна з обіцянок влади, яка дуже швидко виконана. Це питання не вирішувалося протягом двох десятиліть. Громадяни і міста, і області вдячні за цей закон».

Він також підкреслив, що унікальна заповідна територія Хмільника, безумовно, потребує особливої уваги. «Це місце слід облагородити, зробити відповідні дороги, інфраструктуру. Треба провести рекламну, агітаційну роботу для того, щоб він був більш привабливим для наших гостей», – переконаний він.

За словами Є.АНОПРІЄНКА, Президент проводить послідовну політику щодо розвитку унікальних курортів у державі. Він також додав, що завдяки статусу, наданому Хмільнику, на його розвиток у держбюджеті будуть передбачені відповідні кошти. «Статус державного надає можливість державної підтримки цього курорту. І така підтримка буде», – запевнив він.

Секретар міської ради Хмільника П.ДРЕЖЕНКОВ під час брифінгу повідомив, що міськрада планує розробити і подати до Кабінету міністрів програму розвитку курорту.

Заступник міського голови констатував, що сьогодні ситуація, на жаль, складається таким чином, що лише за сприяння інвесторів місту-курорту розвиватися важко. «Дійсно, є потреба у державних коштах на розвиток інфраструктури. Але вже сьогодні Хмільник має генеральний план, детальний план територій, і є можливість будівництва трьох нових санаторних комплексів, що дасть можливість Хмільнику приймати ще більше відпочиваючих», – сказав він.

За словами П.ДРЕЖЕНКОВА, на сьогодні потужність санаторіїв дозволяє приймати до 50 тисяч відпочиваючих на рік (працює 8 санаторіїв, один з яких нині на відновленні). За умови подальшого розвитку курорту, цей показник може зрости до 100 тисяч, вважає він.

О.ТОМАШУК на брифінгу висловив переконання, що прийнятий закон дає Хмільницькому району додаткові можливості для розвитку.

«Хмільницький район є аграрним регіоном. Зрозуміло, що на цих територіях тепер ми маємо запроваджувати біологічну систему землеробства з тим, щоб забезпечувати якісними й екологічно чистими продуктами харчування відпочиваючих, а також жителів міста-курорту Хмільник», – додав він.