Турецькі медики підтвердили факт отруєння прем`єр-міністра Киргизії

Фахівці Військово-медичного госпіталю в Анкарі підтвердили діагноз киргизьких лікарів про отруєння прем`єр-міністра Киргизії Алмазу Атамбаєва "отрутою невідомого походження". Про це сам глава кабінету міністрів республіки повідомив у понеділок, відповідаючи на запитання журналістів.

"У Туреччині в мене взяли зразки волосся і деякі аналізи. І поставили той же діагноз що і у нас", - сказав він.

Раніше на засіданні парламенту Атамбаєв заявив, що його намагалися отруїти 11 травня в робочому кабінеті в Будинку уряду. Атамбаєв пояснив, що випив принесений в кабінет стакан води, після чого йому стало погано, і два дні він знаходився без свідомості.

Киргизькі медики припустили, що "в організм пацієнта потрапив токсин невідомого походження", передає РІА "Новини".

"Фахівці провели обстеження прем`єр-міністра Киргизії 14 травня 2007 року, - сказано в документі. - В результаті можна припустити наступний діагноз - гострий токсичний гепатит незрозумілої етиології, що говорить про те, що в організм міг потрапити токсин невідомого походження". Далі у висновку наголошується, що "дезінтоксиційна терапія проводиться Атамбаєву з 11 травня до теперішнього часу".

Атамбаєв повідомив, що процес лабораторних досліджень для визначення типу отрути може зайняти "досить багато часу". Разом з тим глава коаліційного уряду заявив, що після курсу лікування за кордоном відчуває себе добре.

"Я готовий до роботи. Головне, що я вижив і сподіваюся, що в майбутньому наші політики все-таки підуть від таких методів зведення рахунків", - сказав він. Прем`єр додав, що лікарі турецького військового госпіталю також "прочитали деякі лекції на тему, що хвилювала мене”, і тепер контроль за якістю його їжі буде посилено.

Розслідуванням кримінальної справи про отруєння киргизького прем`єр-міністра займається Держкомітет нацбезпеки республіки.

Лідер соціал-демократичної партії Киргизії, колишній співголова опозиційного руху "За реформи" Алмаз Атамбаєв був призначений на посаду прем`єра в березні цього року напередодні масових мітингів опозиції країни. Бакиєв доручив Атамбаєву сформувати новий коаліційний уряд, до якого б увійшли представники опозиції, зокрема радикальної. Проте лідери як радикальної, так і ліберальної опозиції відмовилися від участі в роботі кабінету, заявивши, що залишають в силі свої вимоги - провести дострокові президентські вибори.

За матеріалами newsru.