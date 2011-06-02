Хмельниччина: курить щоп’ятий мешканець у віці 12 років

За даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств, яке проводять органи державної статистики, у Хмельницькій області кожен п’ятий мешканець палить у віці 12 років і старше.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у Головному управлінні статистики в області.

Згідно з повідомленням, майже третина мешканців краю повідомили, що курять від 1 до 10 років, а більше половини мають «стаж куріння» вже понад 16 років, причому 48% з них викурюють за добу по 16 сигарет і більше.

Крім того, міська родина на тютюнові вироби в середньому щомісяця витрачала 50 грн., сільська дещо менше – 33 грн. Якщо до витрат на тютюн додати ще витрати на алкоголь, то ця сума на 32 грн. перевищить щомісячні витрати середньостатистичної родини області на відпочинок і культуру, або на 16 грн. – витрати на освіту.