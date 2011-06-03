У літаку з військовим вантажем виявили пігулки на 240,5 тис

Майже 7,5 тис. пігулок виявили правоохоронці у міжнародному пункті пропуску „Миколаїв – авіа” під час перевірки літака з військовим вантажем „Миколаїв – Республіка Мальта – Республіка Ліберія”.

Про це УНІАН повідомили у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України.

Зокрема, у дерев’яних ящиках прикордонники Одеського загону спільно з митниками виявили не задекларований медичний протималярійний препарат "Ларіам", а саме: 925 упаковок по 8 таблеток у кожній.

Медичний препарат вилучено. Складено протокол про порушення митних правил. Сума оцінки товару склала 240,5 тис. грн., зазначили у Держприкордонслужбі.