У Києві відбудеться дитячий проект “Світ талантів – Цвіт нації”

4 червня 2011 р. на Хрещатику та Майдані Незалежності з 12 до 20 години буде проведено масове яскраве дійство, присвячене Міжнародному дню захисту дітей.

Широкомасштабний дитячий проект “Світ талантів – Цвіт нації” започатковано Міжнародною громадською організацією “Жінка ІІІ тисячоліття” та Фондом Ріната Ахметова “Розвиток України”. Він має соціальний характер і благородну ціль нагадати суспільству, що кожній дитині потрібна родина та залучити всіх небайдужих до створення справжнього казкового свята для дітей, позбавлених батьківського тепла.

Спеціально до цього свята до Києва запрошуються вихованці дитячих будинків з різних регіонів України, для яких з 01 по 05 червня організована культурно-пізнавальна програма.

Четвертий рік поспіль за підтримки Голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова, Державного департаменту з усиновлення та захисту прав дитини, Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту, проходить ІV благодійний дитячий проект “Світ талантів – Цвіт нації” – для обдарованих дітей із різних верств населення, яких ми бажаємо бачити щасливими.

Яскравим початком свята стане святкова карнавальна хода о 12 годині головною вулицею столиці від Бесарабської площі, в якій візьмуть участь близько 3000 тисяч дітей — вихованців районних будинків творчості, музичних, мистецьких, спортивних шкіл Києва та інших міст України.

Працюватимуть атракціони та розважальні майданчики, діти презентуватимуть свою творчість у “Містечку Майстрів”, а завершиться свято дитинства концертами “Світ талантів – Цвіт нації”. В програмі Гала-концерту, який розпочнеться о 16 годині, виступатимуть переможці міжнародного дитячого фестивалю «Світ талантів» і відомі естрадні виконавці: Василь Бондарчук, Наталія Валевська, Лілу, гурт «Авіатор», Віталій Козловський та Марієтта. На всіх учасників свята чекають приємні подарунки.

«Подаруй дитині свято!!! Розпочни літо разом з талановитими дітьми України!»

Акредитація відкрита до 03.06.2011 за тел.(067) 465 22 79

або по e-mail: oksana@balien.kiev.ua .

Контактна особа: Оксана Сороченко (МГО «Жінка ІІІ тисячоліття»)