Україна заборонила ввезення м'яса з Росії та Литви

Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України заборонила ввезення з Центрального округу Російської Федерації до України свиней, продукції та сировини з них через захворювання тварин на цій території на африканську чуму.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної ветеринарної і фітосанітарної служби.

Ввезення з цієї країни інших вантажів, підконтрольних державній службі ветеринарної медицини, зазначається в повідомленні, здійснюється відповідно до ветеринарних вимог щодо імпорту в Україну об`єктів державного ветеринарно-санітарного контролю.

Нагадаємо, що, за даними на 1 червня, більш як 120 свиней здохли в підсобному господарстві чоловічої виправної колонії №4 (ДВК-4) міста Торжка Тверської області. За попереднім діагнозом ветеринарів, тварини померли від африканської чуми.



Також Державна ветеринарна і фітосанітарна служба України заборонила ввезення з Литви свиней, продукції та сировини з них через захворювання тварин на класичну чуму свиней.

Ввезення з цієї країни інших вантажів, підконтрольних Державній службі ветеринарної медицини, здійснюється відповідно до ветеринарних вимог до імпорту в Україну об`єктів державного ветеринарно-санітарного контролю.

Нагадаємо, що класичну свинячу чуму виявлено 1 червня на свинофермі компанії Berzu kompleksas в Йонавському районі Каунаського округу Литви, де вирощувалося майже 16 тисяч голів свиней.