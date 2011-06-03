Дитині потрібна термінова допомога!

Олександру Боднару з м. Ужгород 5 місяців. У хлопчика вроджена вада розвитку: біліарна атрезія. Біліарний цироз печінки. С-м портальної гіпертензії. Спленомегалія.

Єдиним порятунком є трансплантація печінки. Без неї хлопчик не виживе.

Протягом перших важких місяців життя малюк бореться за життя з Божою допомогою, але тепер йому потрібна наша допомога, допомога людей, які готові разом боротися за ЖИТТЯ і допомогти йому вийти переможцем з цієї страшної, як сон, боротьби.

Операцію з трансплантації печінки від живого родинного донора проведуть в Києві Інститут Хірургії та Трансплантології АМН України 30 червня 2011 року. Донором для Сашка буде йог мати. Батьки Сашка вже зібрали частину коштів необхідних для проведення операції, та їм все ще не вистачає 20 тис. доларів.

Ми можемо подарувати Сашкові ЖИТТЯ!

Ваша гривня – крок назустріч перемозі!

Невже 1-2-5-20 гривень це така вже велика ціна для кожного з нас, щоб допомогти цьому крихітці перемогти цю важку хворобу?!

Будемо вдячні за будь-яку допомогу.

Контакти батьків Сашка:

099-029-20-17 – Боднар Леся Сергіївна

050-526-54-38 – Боднар Олександр Євгенович

Рахунки на які можна перераховувати кошти:

У гривнях Приват Банк:

Боднар Леся Сергіївна

№ картки: 4405 8858 1257 1229

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