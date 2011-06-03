В Україні стартувала кампанія "Усиновлюючи, Ви отримуєте більше, ніж можете дати»

У містах Київ, Харків, Дніпропетровськ, Суми та ін стартувала соціальна інформаційна кампанія «Усиновлюючи, Ви отримуєте більше, ніж можете дати», покликана популяризувати усиновлення і підвищити поінформованість українців про можливість знайти дитину на Всеукраїнському порталі з усиновлення www.sirotstvy.net, повідомили УНІАН прес-службі Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України».

Кампанія була створена агентством Ogilvy & Mather Mumbai з метою актуалізації проблеми усиновлення дітей в Індії. Для української аудиторії її адаптувало агентство Ogilvy & Mather Ukraine.

Дар`я Касьянова, керівник програми «Сирітству - ні!» Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»: «Ця кампанія якнайкраще відбиває суть програми фонду - ми допомагаємо знайти не сім`ям дітей, а дітям найкращих, люблячих, найрідніших батьків . Адже в усьому світі давно доведено, що кращою формою виховання для дитини є сім`я. Жоден дитячий будинок, навіть найкращий, комфортабельний не замінить дитині маму і тата. Більше 10 тис. дітей, яким потрібна родина, розміщені на порталі www.sirotstvy.net. Разом з партнерами ми працюємо над тим, щоб ресурс містив інформацію про всіх дітей, що підлягають усиновленню, а таких в Україні близько 30 тис. І тут дуже важливо, що імідж працює на усиновлення дітей старше 6 років. Адже в основному всі хочуть всиновлювати малюків ».

Дарина Тафінцева, заступник директора Ogilvy & Mather в Україну: «Використане в кампанії креативне рішення підкреслює емоційну складову проблеми усиновлення. Помінявши ролями батьків і дітей, постери нагадують про те, що усиновлені діти подарують свою нерозтрачену любов взамін ».

Нагадуємо, що з 2008 року фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» реалізує програму «Розвиток сімейних форм виховання». Сімейні цінності - пріоритет для фонду Ріната Ахметова "Розвиток України", і фонд робить все можливе, щоб діти з інтернатних установ росли і виховувалися у сім`ях. Спеціально для цього був створений Всеукраїнський портал з усиновлення www.sirotstvy.net. За час існування порталу, з грудня 2009 року, 1836 дітей знайшли нових батьків. Фонд створив чотири дитячих будинки сімейного типу в Донецькій області, в кожному з них вже виховується більше п`яти дітей. Фонд підтримує всеукраїнську кампанію «Цій дитині потрібна родина». Проект реалізується у партнерстві з громадською організацією «Магнолія» і українськими телеканалами.

0 800 50 14 14 - гаряча телефонна лінія фонду з питань усиновлення. Кожного тижня на цей номер надходить більше 100 дзвінків з усієї України. Зі стаціонарних телефонів дзвінки безкоштовні. Консультують професійні фахівці - юристи, психологи, соцпрацівники.