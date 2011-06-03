У Києві стартувала національна кампанія проти насильства

Всеукраїнська інформаційна кампанія, яка закликає українців виступити проти насильства, розпочалася сьогодні на Хрещатику в Києві.

Про це УНІАН повідомили у Представництві Європейського Союзу в Україні, зазначивши, що кампанія фінансується ЄС та підтримується Державною службою України у справах сім‘ї, молоді та спорту.

В ході акції по свій Україні буде розповсюджено 500 тис. малинових браслетів з гаслом «Залишайся людиною».

Зокрема, як зазначили у Представництві ЄС, впродовж літа понад 300 волонтерів будуть розповсюджувати браслети по всій країні серед перехожих. Вдягнувши браслет, кожен українець може показати свою підтримку ідеї, що стоїть за кампанією, і продемонструвати своїм друзям та родині неприпустимість насильства.

Браслети також можна буде безкоштовно замовити на Інтернет-сторінці www.vsirivni.org. Крім того, кампанія, яка триватиме до кінця серпня, включає в себе зовнішню та радіо рекламу, розповсюдження інформаційних матеріалів для постраждалих від насильства, заходи для преси, онлайн акції та різноманітні публічні заходи в більш ніж 15 українських містах.

Як сказав представник Держслужби у справах сім‘ї, молоді та спорту Юрій СИЗЕНКО, коментуючи українські реалії домашнього насильства, опитування показали, що «44% українців стикались з насильством у сім’ї особисто, і близько 75% жертв різних форм насильства ніколи не звертались за допомогою».

«В розмовах про насильство в сім’ї часто присутня стіна мовчання. Всі країни стикаються з цією проблемою, але європейська практика показує, що першим кроком у попередженні насильства є широке обговорення. Саме тому ЄС ділиться власним досвідом з урядом України», - зазначила координатор сектору з культурних питань Представництва ЄС в Україні Тетяна ШУЛЬГА на сьогоднішній церемонії початку акції на Хрещатику.

«Наше основне повідомлення – вдягніть цей браслет і станьте частиною кампанії. Ми хочемо об’єднати півмільйона людей по всій країні під гаслом «Залишайся людиною». Приєднавшись до нас, ви покажете повагу до тих, кого ви любите, та надішлете потужний сигнал про те, що існують інші способи вирішення конфліктів», - сказав у свою чергу керівник проекту ЄС «Права жінок та дітей в України – Комунікаційний компонент» Рік ФЛІНТ.