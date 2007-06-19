Близько 3 тис. осіб було евакуйовано через пожежу під час концерту Кобзона

Внаслідок пожежі, що виникла о 20 год. 46 хв. 18 червня в Національному палаці мистецтв "Україна" під час ювілейного концерту російського співака Йосипа КОБЗОНА, з приміщення було евакуйовано близько 3 тис. осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, загоряння виникло в задньому щиті сцени. Вогнем пошкоджено проекційний екран на площі 75 кв. м та освітлювальні прилади.

О 21 год. 35 хв. пожежу ліквідовано підрозділами Державної пожежної охорони МНС. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.

Жертв та постраждалих немає.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у м. Києві.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.