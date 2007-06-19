Одне силове тренування врятує від діабету

Біохімікам з університету Мічигану у результаті наукового експерименту вдалося знайти основний механізм, що провокує розвиток цукрового діабету II типу, і з’ясувати, що всього одне силове тренування здатне запобігти розвиткові цієї хвороби.

Автори роботи стверджують, що фізичне навантаження підвищує здатність м’язової тканини переробляти жирні кислоти, а це у свою чергу призводить до того, що підвищується чутливість організму до інсуліну. Адже саме через знижену чутливість до інсуліну організм і перестає використовувати цукор, який знаходиться у крові - починається діабет.

Керівник дослідження професор Джеффрі Горовіц заявив, що в результаті експерименту, вдалося з’ясувати, як саме фізичні вправи підвищують чутливість до інсуліну. Експеримент проводився на добровольцях, що штучно поповнішали з метою дослідження.

"Кров товстих людей через великий обсяг жирової тканини перенасичена жирними кислотами, які, потрапляючи у м’язи і печінку, заважають інсулінові регулювати споживання цукру, - пояснив співавтор роботи аспірант Сімон Шенк. - А у м’язових клітинах жирні кислоти зберігаються у вигляді внутрішньом’язового тригліцерида (IMTG), підвищений вміст якого часто спостерігається при інсуліновій стійкості у людей, які страждають ожирінням і хворих діабетом II типу. Однак сам IMTG не призводить до вироблення інсулінової стійкості, а всього лише служить індикатором того, що у м’язах багато жирних кислот. Проблеми виникають через продукти розпаду жирних кислот, які викликають у м’язах запалення."

Для того, щоб довести вірогідність цієї теорії дослідники запросили 8 худих жінок, яким ввели у кров жирні кислоти для імітації кількості жирних кислот. При цьому чутливість до інсуліну вимірювали як до, так і після 90-хвилинного силового тренування. Перед початком вправ чутливість упала на 30% у порівнянні з нормою, що збігається з показниками людей, які страждають ожирінням. А після тренування чутливість до інсуліну підвищилася на 25% у порівнянні з нормальним рівнем. Крім того, як і припускали автори роботи, вміст IMTG різко зріс.

У результаті отриманих даних, Д.Горовіц вважає, що регулярні тренування не тільки дозволяють підтримувати себе у гарній фізичній формі, але і створюють оптимальні умови для здорового обміну речовин в організмі.

За матеріалами Газета.Ru