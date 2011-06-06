Відбудеться презентація проекту щодо материнства та дитинства

Сьогодні перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА візьме участь у публічній презентації Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства».

Як повідомляє прес-служба Президента, презентація відбудеться у Києві в Українському домі (вул. Хрещатик, 2).

Під час презентації будуть названі регіони, де в першу чергу будуть побудовані перинатальні центри для надання високоспеціалізованої допомоги матері та дитині, оголошені джерела та обсяг фінансування проекту, графік його реалізації.

Початок заходу - о 10.30.

З питань акредитації слід звертатися за телефоном: (044) 254-40-15 та електронною поштою: press@ukrproject.gov.ua