Відбудеться презентація проекту щодо материнства та дитинства
09:25, 06 червня 2011Країна
0
За участю Акімової
Сьогодні перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА візьме участь у публічній презентації Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства».
Як повідомляє прес-служба Президента, презентація відбудеться у Києві в Українському домі (вул. Хрещатик, 2).
Під час презентації будуть названі регіони, де в першу чергу будуть побудовані перинатальні центри для надання високоспеціалізованої допомоги матері та дитині, оголошені джерела та обсяг фінансування проекту, графік його реалізації.
Початок заходу - о 10.30.
З питань акредитації слід звертатися за телефоном: (044) 254-40-15 та електронною поштою: press@ukrproject.gov.ua
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter