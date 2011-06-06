На Землі почалася магнітна буря

Магнітна буря почалася на Землі в ніч на неділю - індекс геомагнітних збурень Kp наразі досяг позначки 6, на одиницю більше мінімальної позначки, що вважається бурею, свідчать дані центру прогнозу космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA).

"Це нормально, Сонце продовжує рухатися до нового максимуму активності, зараз на ньому спостерігається від 5 до 10 активних областей. 1 червня був корональний викид маси, потім ще один, і ось зараз викид сонячної плазми дістався до Землі", - сказав РІА «Новости» керівник Центру прогнозів космічної погоди Інституту земного магнетизму, іоносфери та розповсюдження радіохвиль Сергій ГАЙДАШ.

"На найближчі два дні ми "забезпечені" збуреним станом", - додав він.

Рівень магнітних збурень досяг "червоної зони" в неділю. Наразі індекс Kp, що характеризує геомагнітну активність, перераховується кожні три години й досяг позначки 6. У цій шкалі є 10 рівнів, позначки від 0 до 3 відповідають спокійній магнітосфері, рівень 4 - збуреною, а рівні з 5 по 9 - магнітним бурям п`яти класів.

Збурення в магнітосфері Землі - магнітні бурі - виникають під дією потоків сонячної плазми, заряджених часток, викинутих Сонцем. Частки, "вдаряючись" об магнітосферу, змушують її коливатися, що може викликати перебої з радіозв`язком.