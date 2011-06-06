Завтра в Україні буде спекотно

7 червня в Україні, за прогнозами синоптиків, опадів не очікується. Лише на Закарпатті та в Карпатах місцями очікується короткочасний дощ, гроза.

Про це УНІАН повідомили Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме східний та південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, на Закарпатті та узбережжі морів до 20°, вдень 26-31°; в гірських районах вночі 9-14°, вдень 16-21°.

У Києві та області - без опадів. Температура вночі по області 11-16°, вдень 26-31°. По м. Києву температура вночі 14-16°, вдень 28-30°.

6 червня температура води в Чорному та Азовському морях 19-24°; в Дніпрі біля Києва 22°.