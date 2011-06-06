Україна - лідер за рівнем смертності в Європі

Для України немає сьогодні важливішого питання, ніж подолання демографічної кризи, яка триває вже 20 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила народний депутат України від Партії регіонів, керівник комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтеєва на презентації Національного проекту «Нове життя - нова якість охорони материнства і дитинства» 6 червня 2011 року.

"За рівнем смертності, Україна стала лідером в Європі. За останні півтора десятиліття рівень народжуваності знизився майже вдвічі і не забезпечує наявність природного відтворення населення. Сьогодні в Україну щогодини помирає 86 осіб, а народжується тільки 52. Кожні соті пологи закінчуються смертю новонародженого,"- заявила Т.Бахтеєва.

За словами політика, якщо в 1990 році у віковій категорії до 14 років було понад 11 млн. дітей, то в 2010 році їх кількість склала всього 6,5 млн.

«Уряд України цього року виділив понад 400 млн грн регіонам Україні на закупівлю сучасного високотехнологічного медичного обладнання. І я впевнена, що в першу чергу на ці кошти необхідно закупити обладнання для неонатальних та пологових відділень,» - підкреслила народний депутат.

Протягом останніх п`яти років комітет Верховної Ради з питань охорони здоров`я бореться за збільшення фінансування програми «Репродуктивне здоров`я нації на період до 2015 року», оскільки в багатьох пологових будинках, акушерських та педіатричних (неонатальних) стаціонарах не вистачає необхідного обладнання, існує проблема і з наданням екстреної медичної допомоги новонародженим. Тетяна Бахтеєва упевнена: все це негативно впливає на показник материнської смертності.

«У 2010 році за акушерськими причинами померло 74 жінки. Крім того, в Україні дуже важка ситуація, і з дитячою смертністю. За минулий рік у нас померло 4 тис. 564 дитини у віці до 1 року »- заявила Бахтєєва.

Політик акцентувала увагу на тому, що Президент України Віктор Федорович Янукович неодноразово підкреслював: всі перинатальні в Україну центри повинні бути забезпечені найсучаснішим обладнанням. Тому в рамках Національного проекту «Нове життя - нова якість охорони материнства і дитинства» планується відкрити у кожному регіоні перинатальні центри.

Щоб підвищити доступність спеціалізованої допомоги породіллям та одночасно підняти надання перинатальної допомоги на якісно новий рівень, Бахтеєва запропонувала об`єднати пологові будинки та відділення, в яких щорічно проводиться менше ніж 400 пологів і оснаститии їх згідно із сучасними вимогами.

«Проблеми дітей, їх права та інтереси - це предмет постійної турботи і копіткої щоденної роботи регіональних органів виконавчої влади, міністерств і відомств. Створення перинатальних центрів, оснащених сучасним медичним обладнанням і сучасними перинатальними технологіями, дозволить щорічно рятувати сотні і тисячі життів матерів та новонароджених,» - підсумувала Бахтеєва.