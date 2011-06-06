В холерному госпіталі Маріуполя продовжують лікування 16 осіб

Станом на 7.30 6 червня у м. Маріуполі продовжують лікування 16 осіб, двоє з яких є носіями збудника холери без симптомів хвороби. Хворі отримують лікування в холерному госпіталі. Стан їх здоров’я стабільний, відзначається позитивна динаміка.

Про це сказав головний Державний санітарний лікар України Сергій РИЖЕНКО, повідомили УНІАН у Державній санепідемслужбі України.

За словами С.РИЖЕНКА, нових випадків захворювання на холеру не зареєстровано.

За даними Держсанепідслужби на холеру відібрано більше двох тисяч зразків питної води, морської води, води відкритих водоймищ, харчових продуктів, в т.ч. риби та морепродуктів.

С.РИЖЕНКО наголосив, що така кількість досліджень є виправданою, у пробах риби (селява) та стічної води, вже виділяється холерний вібріон О1 серогрупи, біовар Ель-Тор, серовар Огава, який може бути причиною захворювання людей.

Голова Держсанепідслужби подякував лікарям-бактеріологам за виявлення збудника небезпечної інфекції та додав, що цю кропітку роботу можна порівняти з пошуком голки в копиці сіна. «Знаючи джерело збудника можна більш точно спрямувати протиепідемічні заходи», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними епідеміологічного розслідування, зараження хворих відбулося переважно при обробці свіжовиловленої риби у місцях несанкціонованого скиду стічних вод у неканалізованій частині Маріуполя або при споживанні виготовлених з неї страв вдома в умовах порушень санітарно-гігієнічних вимог і технології приготування.