На Волині юнак врятував двох школярок, які тонули в ставку

На Волині юнак зміг врятувати двох тринадцятирічних дівчаток, що тонули в ставку.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ГУ МНC у Волинській області, житель села Кременець Рожищенського району Олег ЧУБ, їдучи на велосипеді повз ставок, почув крики на допомогу. Під`їхавши до водойми він побачив, що там тонуть троє дівчаток. Не вагаючись, хлопець кинувся у воду та врятував двох. На жаль, третю дівчинку він не встиг врятувати, коли виносив її з води та була вже мертва.

На сьогодні врятовані діти знаходяться в Рожищенській райлікарні і їхньому здоров`ю ніщо не загрожує.

Загалом за даними ГУ МНC Волині з початку року в області у воді загинуло 34 особи, з них 4 діти.