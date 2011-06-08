Через Україну хотіли провезти 10 тонн радіоактивних товарів
09:40, 08 червня 2011Країна
0
Співробітники Державної екологічної інспекції в пункті пропуску в Старокозачому Білгород-Дністровський район Одеської області затримали вантажівку марки «Вольво», яка незаконно перевозила радіоактивний вантаж масою в 9,5 тонн.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України.
При проведенні радіологічного контролю вантажу – товарів народного споживання – встановлено, що потужність еквівалентної дози гамма-випромінювання перевищила допустимі норми більш ніж у 7 разів і становила 2,12 мкР/год.
Компетентними органами встановлюються винуватці несанкціонованого транзиту небезпечного вантажу, до яких буде застосовано передбачені законом заходи реагування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter