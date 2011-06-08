Через Україну хотіли провезти 10 тонн радіоактивних товарів

Співробітники Державної екологічної інспекції в пункті пропуску в Старокозачому Білгород-Дністровський район Одеської області затримали вантажівку марки «Вольво», яка незаконно перевозила радіоактивний вантаж масою в 9,5 тонн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України.

При проведенні радіологічного контролю вантажу – товарів народного споживання – встановлено, що потужність еквівалентної дози гамма-випромінювання перевищила допустимі норми більш ніж у 7 разів і становила 2,12 мкР/год.

Компетентними органами встановлюються винуватці несанкціонованого транзиту небезпечного вантажу, до яких буде застосовано передбачені законом заходи реагування.