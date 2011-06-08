У Києві буде створено міський дитячий діагностичний центр

Голова КМДА Олександр ПОПОВ підписав розпорядження про створення Київського міського дитячого діагностичного центру за адресою: вул. Урлівська, 13.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, згідно зі статутом новоствореного закладу, основна діяльність центру – широка медична практика: дитяча гастроентерологія, ендокринологія, імунологія, неврологія, травматологія, стоматологія, офтальмологія, хірургія, психіатрія, діагностика тощо.

Серед інших завдань закладу – надання якісних, своєчасних лікувально-діагностичних медичних послуг дитячому населенню, проведення комплексного клініко-інструментального і лабораторного обстеження дітей, розробка та впровадження у практичну діяльність сучасних прогресивних діагностичних методів і технологій, здійснення науково-дослідницької роботи та багато іншого.