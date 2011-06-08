Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що ситуація з поширенням ВІЛ/СНІДу в Україні залишається складною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це йдеться в зверненні В.ЯНУКОВИЧА до Генеральної Асамблеї ООН.

«Ситуація з поширенням хвороби залишається тривожною і складною. Зберігається тенденція до збільшення кількості ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас він зауважив, що у боротьбі з епідемією ВІЛ/СНІДу в Україні є перші обнадійливі зрушення: якщо 5 років тому наша країна займала перше місце у Східноєвропейському регіоні щодо темпів поширення ВІЛ-інфекції, то на сьогодні вона вже опустилася на 4-ту сходинку за цим показником.

За словами Президента, успіхам на шляху подолання епідемії ВІЛ/СНІДу Україна багато в чому завдячує донорам, їхній відданості та виконанню зобов`язань, насамперед, перед Глобальним фондом боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. «Погодьтеся, за роки свого існування Глобальний фонд став безпрецедентно ефективним інструментом надання сталої допомоги, орієнтованої на високі результати», - додав він.

В.ЯНУКОВИЧ подякував усім донорам, які надають допомогу Україні та залишаються надійними міжнародними партнерами у рамках реагування на епідемію ВІЛ/СНІДу.

Крім того, Президент назвав значним досягненням профілактику передачі ВІЛ від матері до дитини. Цей напрям визнано пріоритетом національної протидії СНІДу.

«Ми впевнені, що для успішної протидії поширенню ВІЛ-інфекції в Україні потрібна подальша концентрація зусиль держави і всього суспільства, ефективне партнерство з ООН, двосторонніми донорами, іншими організаціями»,- заявив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, Україна підтримує нову стратегію ЮНЕЙДС до 2015 року «Прагнення до нуля», глобальний план «Зворотний відлік до нуля» щодо недопущення нових випадків ВІЛ-інфекції серед дітей до 2015 року зі збереженням життя матерів, а також нову Політичну декларацію Засідання високого рівня.