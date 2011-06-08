Призначено нового голову Державної СЕС України

Анатолій Пономаренко

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Сергія РИЖЕНКА з посади Голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України. Відповідний указ розміщено на офіційному сайті Президента. Іншим указом В.ЯНУКОВИЧ призначив головою Державної санітарно-епідеміологічної служби України Анатолія ПОНОМАРЕНКА. До цього призначення А.ПОНОМАРЕНКО очолював Київську міську СЕС.

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