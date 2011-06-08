Янукович призначив першого заступника міністра охорони здоров'я

15:02, 08 червня 2011
Країна
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Раїса Моісеєнко

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом призначив Раїсу МОІСЕЄНКО першим заступником міністра охорони здоров`я України.

Відповідний указ розміщений на офіційному сайті Президента.

Іншим указом В.ЯНУКОВИЧ звільнив Сергія КОПИТОВА з посади заступника міністра охорони здоров`я України.

Також Президент призначив Олександра СЕНЯ заступником міністра аграрної політики та продовольства України.

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