Янукович призначив першого заступника міністра охорони здоров'я
15:02, 08 червня 2011Країна
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Раїса Моісеєнко
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом призначив Раїсу МОІСЕЄНКО першим заступником міністра охорони здоров`я України.
Відповідний указ розміщений на офіційному сайті Президента.
Іншим указом В.ЯНУКОВИЧ звільнив Сергія КОПИТОВА з посади заступника міністра охорони здоров`я України.
Також Президент призначив Олександра СЕНЯ заступником міністра аграрної політики та продовольства України.
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