Янукович призначив першого заступника міністра охорони здоров'я

Раїса Моісеєнко

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом призначив Раїсу МОІСЕЄНКО першим заступником міністра охорони здоров`я України. Відповідний указ розміщений на офіційному сайті Президента. Іншим указом В.ЯНУКОВИЧ звільнив Сергія КОПИТОВА з посади заступника міністра охорони здоров`я України. Також Президент призначив Олександра СЕНЯ заступником міністра аграрної політики та продовольства України.

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