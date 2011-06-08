У Донецькій області - уже 16 випадків захворювання на холеру

У Донецькій області зареєстровано уже 16 випадків захворювання на холеру.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, ще один випадок захворювання на холеру зареєстровано у селищі Калиніне Волноваського району Донецької області.

Таким чином, загальна кількість хворих на холеру - 16. З них - 15 у Маріуполі та 6 випадків вібріоносійства такого ж збудника у клінічно здорових осіб.

Стан здоров’я хворих стабільний.

До ліквідації надзвичайної ситуації залучаються сили Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства внутрішніх справ, санiтарно-епiдемiологiчних служб, Маріупольської та Ялтинської прикордонної застави, Маріупольського міськвиконкому, Маріупольського та Запорізького рибнагляду.