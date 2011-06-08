Допоможіть врятувати Дмитрика!

11-річному Дмитру термінова потрібна допомога. Діагноз хлопця - орофарінгеальний кандидоз та вторинний гемофагоцитарний лімфогістіоцитоз (на фоні ВІЛ-інфекції). Практично це означає, що черевна порожнина, шлунок та кишечник дитини покриті грибковими утвореннями. Лікарі оцінюють його стан, як >.

Дмитрові терміново потрібне лікування препаратом "Кансідас". Для лікування потрібно 14 ампул по 50 мл. Одна ампула коштує 3135 гривень. В опікунів дитини такі грошей немає і взяти їх немає де.

Закликаємо усіх, хто може допомогти грошима або препаратом "Кансідас"!

З 6 років, після смерті батьків, Дмитрик живе зі старенькими дідусем та бабусею. Дідусь важко хворіє, знаходиться в лежачому стані. Родина ледве зводить кінці з кінцями, бо живе на дві мізерні пенсії. Бабуся піклується

про двох хворих.

Хлопчик дуже любив складати пазли з пейзажами, вовками, природою та машинами. Дуже полюбляв ганяти на велосипеді, гарти в м`яча, ходити з хлопцями на рибалку, але на жаль сьогодні він цього робити не може... Дивиться на іграшки, а сил нема гратися...

ДОПОМОЖІТЬ!

Контакти соціального працівника

Київського відділення ВБО "Мережа Людей, що живуть з ВІЛ"

Мех Юлія

044-566-96-73

м. т. 067-919-30-82