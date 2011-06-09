МАГАТЕ проведе конференцію з питань наслідків аварії на «Фукусімі»

Україна наприкінці червня візьме участь у конференції МАГАТЕ з питань ліквідації наслідків аварії на японській АЕС «Фукусіма-1».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.

За його словами, прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив про це в ході зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Юкія АМАНО.

В.ЛУК’ЯНЕНКО підкреслив, що прем`єр-міністр назвав важливою цю конференцію.

У свою чергу, Ю.АМАНО зазначив, що участь України в цій конференції є надзвичайно важливою, оскільки вона має великий досвід у ліквідації наслідків аварії на АЕС.