МАГАТЕ проведе конференцію з питань наслідків аварії на «Фукусімі»
09:30, 09 червня 2011Країна
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Україна візьме участь
Україна наприкінці червня візьме участь у конференції МАГАТЕ з питань ліквідації наслідків аварії на японській АЕС «Фукусіма-1».
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прес-секретар прем`єр-міністра України Віталій ЛУК’ЯНЕНКО.
За його словами, прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив про це в ході зустрічі з генеральним директором МАГАТЕ Юкія АМАНО.
В.ЛУК’ЯНЕНКО підкреслив, що прем`єр-міністр назвав важливою цю конференцію.
У свою чергу, Ю.АМАНО зазначив, що участь України в цій конференції є надзвичайно важливою, оскільки вона має великий досвід у ліквідації наслідків аварії на АЕС.
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