В Україні зростає кількість хворих з меланомою

Вітчизняні фахівці звертають увагу на зростаючу як в світі, так і в Україні тенденцію до збільшення захворюваності людей на злоякісні захворювання шкіри.

Про це йшлося на прес-конференції в УНІАН, присвяченій результатам проведення в Україні всесвітнього Дня меланоми, який проходив 20 травня 2011 р. У прес-конференції взяли участь: президент Української асоціації лікарів-дерматовенерологів та косметологів, завкафедри дерматології і венерології Національного медуніверситету ім.О.Богомольця, професор Віктор СТЕПАНЕНКО; доктор медичних наук, заввідділенням пухлин шкіри та м’яких тканин Національного інституту раку Сергій КОРОВІН; бренд-менеджер Лабраторії “La Roshe-Posay” Наталія СЄРІКОВА та генеральний директор Інституту дерматології та косметології доктора Богомолець Лариса ОРЄХОВА.

Так, В.СТЕПАНЕНКО зазначив: “За останні 50 років в загальносвітовому масштабі рівень захворюваності на злоякісні захворювання шкіри зріс майже на 600%. Це загальносвітова тенденція, в тому числі і в Україні”.

Зі свого боку В.КОРОВІН поінформував, що середньостатистична захворюваність, зокрема, на меланому шкіри в Україні – це 5,5 випадків на 100 тис. населення.

“Але я вважаю, що рівень захворювання на меланому значно більший, ніж середньостатистична цифра по Україні. Я розумію, що звернулися на обстеження у День меланоми не ті, яким просто не було чим зайнятися, а звернулися ті, хто мав якісь проблеми. Тому статистика загальноукраїнська буде більш фатальною”, - висловив думку завідувач профільним відділенням Національного інституту раку .

За його даними, в Україні щороку фіксується 20 тис. нововиявлених злоякісних пухлин шкіри, з них меланома – лише 10%, але вона є найбільш актуальним захворюванням шкіри, бо воно є найфатальнішим з тих, що відомі лікарям.

“Якщо говорити про позиціонування України в усьому світі щодо захворювань на злоякісні пухлини шкіри, то ми займаємо десь 30-40 позицію. В порівнянні, зокрема зі Сполученими Штатами Америки, де щорічно діагностується 60 тис. випадків меланоми шкіри, в Україні - 2,5 тис. Якщо говорити про рак шкіри загалом, то ми також далекі від світових лідерів... Це в принципі позитив, але не можна заспокоюватись. Добробут наших громадян зростає і вони все більше можуть собі дозволити відпочивати в екзотичних теплих країнах”, - зазначив В.КОРОВІН, при цьому нагадавши, що рак шкіри спричиняє переважно сонячна радіація, тобто безконтрольне перебування на сонці. “А переважна більшість українців не має культури такого відпочинку”, - додав він.

Щодо проведення Дня меланоми в Україні В.СТЕПАНЕНКО повідомив, що цього року проектом з організації обстеження громадян було охоплено 21 місто України. Партнер проекту “La Roshe-Posay” забезпечив для цього навчання 50-ти лікарів. За один день в країні було обстежено 4 тис. людей. Серед обстежених попередньо виявлено 89 меланом, 117 випадків захворювання на рак шкіри та 84 випадки інших злоякісних патологій шкіри. Усі пацієнти з попереднім діагнозом направлені на дообстеження та підтвердження діагнозу до спеціалізованих онкологічних закладів за місцем проживання.

Фахівці сподіваються, що наступного року проектом вдасться так само охопити практично всі регіони України і на підставі цього зробити більш точні прогнози щодо тенденцій на вказані захворювання в Україні.

“Доступність дерматолога, онколога в нашій країні поки що далека від досконалості. Але завдяки такого роду акціям ми наближаємо лікаря до пацієнта. І найголовніше, ми активізуємо пацієнта. Якщо раніше він не звертав на це уваги і приходив, коли, як правило, вже було пізно, то зараз цією просвітницькою діяльністю пацієнти зі злоякісними пухлинами шкіри звертаються до онкологів на ранніх стадіях. І це заслуга таких заходів (в рамках проведення Дня меланоми ) і вони дуже важливі”, - впевнений В.КОРОВІН.

Він також звернув увагу, що жінки є лідерами серед хворих на меланому, та при цьому зауважив: “Але є така парадоксальна ситуація, причому вона характерна лише винятково для нашої країни: за останні 10 років приріст пацієнтів зі злоякісними пухлинами відбувався в основному за рахунок чоловічого населення”.

Представник Лабораторії “La Roshe-Posay” Н.СЄРІКОВА зазначила, що для підтримки проекту було створено безкоштовну інформаційну лінію 0-800-501-15-08, яка продовжує працювати і на неї можна зателефонувати не тільки під час проведення Дня меланоми, а в будь-який день та отримати відповідні консультації фахівців. Також запрацював інформаційний сайт, присвячений проблемі меланоми www.myskincheck.com.ua, на якому між іншим розміщено перелік медичних установ, в яких можна пройти обстеження на захворювання шкіри і які забезпечені сучасним спеціальним обладнанням.

В.КОРОВІН запевнив, що взагалі в будь-який день в будь-якому медичному профільному закладі міста чи області України людина може пройти безкоштовне обстеження на меланому. Фахівці відзначили важливість виявлення захворювання на ранній стадії, що дає змогу значно зменшити смертність від неї.