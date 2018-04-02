ООН стає небезпечною для здоров'я всього світу

Літнім днем на тихих, провінційних вулицях Сизрані можна побачити одну і ту ж картину: відкинувшись на лавках, дрімають молоді люди в домашньому одязі. Вони нікуди не поспішають, їм нічого не треба. Вони «кайфують». Такі картини типові для сьогоднішньої провінційної Росії. Тут, в провінції, все виявляється страшніше. Ці молоді люди - споживачі «травички», так в Росії найчастіше звуть канабіс.

З погляду багатьох міжнародних експертів, цих молодих людей не можна вважати наркоманами, тому що канабіс не викликає синдрому звикання. Проте яка різниця матерям цих хлопців і дівчат від того, що «травичка» не робить наркозалежним? Вона так само руйнівна для психіки, як і інші наркотики. Ця молодь вже нічого не хоче, ні до чого не прагне. Вона позбавлена бажання жити, чогось добиватися в житті. Вживання «травички» стало соціальною хворобою. Дійсно, від похідних конопель не виникає залежності, на це і б’ють ті, хто прагне протягнути їх у вільний оборот. Ідея довго витала в повітрі і, нарешті, утілилася в доповіді так званої Глобальної комісії ООН по виробленню політики у галузі боротьби з розповсюдженням наркотиків, де пропонується припинити боротьбу з не опіатами і легалізувати їх оборот. Мовляв, таким чином вони будуть виведені з кримінальної торгівлі і, виявляється, стануть не небезпечними. Поки ж боротьбу з наркотиками з року в рік програють, і потрібні нові, нетрадиційні підходи.

Немає сенсу переказувати аргументи авторів доповіді, тому що вони повністю обходять стороною питання про те, скільки героїнових наркоманів починало свій шлях з марихуани. Така статистика не наводиться, а вона дуже показова. Майже всі наркомани починають з не опіатів – марихуани або легких хімічних наркотиків, званих серед молоді «колесами». Тільки хтось на них зупиняється, а хтось потім тягнеться до сильніших «задоволень».

Вживання марихуани і інших не опіатов – свого роду підготовчий клас перед переходом в школу важкої наркоманії. Їх легалізація широко розкриє для дітей і молоді двері в цю школу.

Що стосується Росії, то висновки Комісії ООН йдуть врозріз з ініціативами президента Д. Медведева про посилювання відповідальності за розповсюдження і вживання наркотиків. Для Росії проблема наркоманії стоїть особливо гостро. Недавно голова Федеральної служби по контролю за оборотом наркотиків Віктор Іванов порівняв загрозу наркоманії для нашої країни з Апокаліпсисом, повідомивши, що щорічно від наркотиків вмирають близько 100 тисяч росіян. За даними ООН, Росія є лідером по вживанню героїну, його приймають 1,68 млн. наших співгромадян, і практично все це зілля поступає з Афганістану.

У 2010 році в Афганістані було вироблено 3600 тонн героїну, і 40% цій продукції поступає до Росії. Не забувають в Афганістані і про «сірий» ринок наркотиків. Виробництво марихуани тут стрімко росте, і Афганістан вже наздогнав світового лідера по вирощуванню «травички» – Марокко. Здавалося б, що примушує наркоділків активно розвивати менш прибутковий вид злочинного бізнесу? Відповідь в тому, що зусиллями різних зацікавлених сил до не опіатів виробляється легковажне відношення потенційних споживачів. Якщо героїну бояться, то марихуану – ні. Отже, і попит можна швидко збільшити. І тут виникає питання про цілі доповіді так званої Глобальної комісії. Чи не стоять за цим документом інтереси крупного наркобізнесу? ООН давно придбала славу не найохайнішого міжнародного органу. Тут вже гриміли корупційні скандали, пов`язані з постачаннями гуманітарної допомоги голодуючим країнам, розкраданням грошей. Не хотілося б думати, що ООНівська доповідь про наркотики також препарувалася під чиєсь замовлення і за хорошу винагороду.

Чи можливо просування інтересів злочинного бізнесу через структури ООН? Згадується, як чотири роки тому промайнуло повідомлення про те, що по дорозі до кабульского аеропорту терористи висадили броньований «хаммер» резидентури ЦРУ. Прибулі на місце вибуху поліцейські виявили до 200 розкиданих навколо кілограмових пакетів з героїном. Вантаж повинен був летіти за межі Афганістану по каналу американської розвідки. Інцидент миттєво зам`яли, повідомлень в ЗМІ більше не з`являлося, і США продовжили свою «боротьбу» з афганським наркотрафіком. Тому не треба думати, що боротьба ця така «невдала» лише тому, що в Афганістані нерентабельне сільське господарство, не здатне конкурувати з вирощуванням опіумного маку.

У засобах від продажу афганського героїну зацікавлені у вищих ешелонах американської влади. Питання не просто кримінальне, а кримінально-політичне. Кримінал ховається за лаштунками американської демократії, лише іноді показуючи свої вуха, як в терористичному акті 11 вересня 2001 року. Той, хто вірить офіційній версії властей США про те, що вибух був організований Аль-Каїдою, хай знайде в Інтернеті висновки Асоціації американських цивільних пілотів, Асоціації американських пожежників і Асоціації співробітників ЦРУ у відставці про брехливість цієї версії. Всі три документи переконливо доводять: терористичний акт був справою рук американських змовників у вищих колах і спецслужбах. Саме цей вибух проклав шлях до війни в Афганістані, що створила умови високо прибуткового бізнесу не тільки для ВПК. Налагоджена за десять років система виробництва і збуту афганських наркотиків стала джерелом колосального збагачення не відомого нам кола, серед яких є особи, вважаємо, і дуже крупні фігури американського істеблішменту, пов`язані з ООН. Чи існував задум налагодити виробництво і збут наркотиків ще на етапі підготовки вибуху 9/11? Швидше за все, так. Ця ідея була частиною великого проекту збагачення групи зацікавлених осіб, що реалізовувався зараз. Тепер ініціатива по розширенню поля діяльності вказаних осіб просувається через ООН – з шансами перетворення даної міжнародної організації в «дах» для злочинців найкрупнішого калібру.

У зв`язку з цим не можна не пригадати ініціативу МЗС РФ по капітальному перегляду моделі ООН. Ініціатива дуже до речі. ООН стає небезпечною для здоров`я всього світу.

fondsk.ru