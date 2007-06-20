Генпрокуратура перевірить дотримання законодавства щодо оздоровлення дітей

Генеральна прокуратура України доручила прокурорам на місцях перевірити дотримання законодавства щодо оздоровлення дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, за даними попередніх прокурорських перевірок понад 100 оздоровчих закладів, які працювали торік, не розпочали роботу під час літніх канікул у цьому році. Половина з них відомчі або приватні.

Проведеною безпосередньо Генеральною прокуратурою України перевіркою у Київській області встановлено, що з 19 оздоровчих закладів 4 не функціонують. Майже в кожному другому не дотримуються санітарні умови перебування дітей, неналежно організовано виховний процес та дозвілля. В окремих пришкільних таборах порушуються вимоги санітарного законодавства щодо організації харчування та відпочинку школярів. Діти перебувають у непристосованих приміщеннях, а в деяких з них, через ремонт класних кімнат, змушені знаходитися на вулиці.

Зважаючи на таку ситуацію, Генеральною прокуратурою України доручено прокурорам на місцях перевірити додержання законодавства щодо оздоровлення дітей, забезпечення збереження мережі оздоровчих закладів, санітарно – курортних закладів для дітей, попередження незаконної їх ліквідації, перепрофілювання.