В Україні введуть відповідальність за підробку медпрепаратів

Верховна Рада України зробила крок у боротьбі з фальсифікованими ліками. Народні депутати підтримали у першому читанні законопроект про посилення відповідальності за підробку медпрепаратів. Якщо документ ухвалять у цілому, умисне виробництво і реалізація фальсифікату каратимуться позбавленням волі на термін від трьох до десяти років, пише журнал WEEKLY.UA.

«Нинішні символічні штрафи у розмірі 1,5 тис. грн. — це ніщо порівняно із загрозою для здоров`я українців, яку несуть підроблені ліки, — вважає автор законопроекту депутат Валерій КОНОВАЛЮК. — Сьогодні ж фальсифікат завдає збитку як споживачам, так і виробникам. Навіть великі компанії, які витрачають мільйони на рекламу, не здатні протистояти цьому явищу».

Для боротьби з фальсифікатом тільки посилення відповідальності не достатньо. Як підкреслив глава Держлікінспекції Олексій СОЛОВЙОВ, сьогодні вимагає перегляду законодавство про дистрибутування, щоб зменшити кількість посередників між виробником і аптекою. «Наприклад, в країнах Європейського Союзу до 90% поставок лікарських засобів забезпечують чотири-п`ять дистрибуторів. В Україні ж на сьогодні майже 500 таких компаній, — говорить О.СОЛОВЙОВ. — У деякі аптеки ліки надходять, проходячи через п`ять-шість дистрибуторів. Природно, в подібному ланцюжку легше можуть виникати порушення, зокрема саме через такі от довгі ланцюжки в аптечну мережу і потрапляє фальсифікат».