Німецькі лікарі дозволили Цушку фізичні навантаження

Міністрові внутрішніх справ Василеві Цушку німецькі лікарі вже вирішили призначити невеликі фізичні навантаження, зокрема ходьбу і легкі пробіжки. Про це повідомив начальник ДГЗ МВС України Костянтин Стогній, додавши, що повернення шефа в міліції чекають не раніше ніж за тиждень - два. Зараз він знаходиться у відділенні постінфарктної реабілітації. Крім того, для Цушка все ще "фільтрують" оперативні зведення, прагнучи не перенавантажувати міністра "важкою інформацією". Ніхто в міліції поки не спростовує версію про отруєння Цушка, проте без шефа вважають за краще про це багато не говорити: "У Василя Петровича є своя версія того, що сталося. Після повернення до України він, як мені відомо, збирається сам все розповісти", - повідомив Стогній.

Як відомо, Василь Цушко знаходиться в клініці Святого Бернара в місті Гільдесгайм під Ганновером, куди потрапив після інфаркту. Ряд депутатів і близький друг сім`ї Цушка адвокат Тетяна Монтян заявляли, що міністра отруїли.

Сегодня