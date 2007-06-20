Бельгійські вчені виявили «ген глухоти»

Дослідники з університету Антверпена виявили ген, мутації якого пов`язані з підвищеним ризиком розвитку глухуватості. На думку вчених, цей ген є важливим, хоча й далеко не єдиним чинником розвитку отосклерозу – захворювання, що вражає кожного 250-го дорослого європейця.

Отосклероз – розростання кісткової тканини середнього вуха і лабіринту, яке призводить до втрати рухливості однієї з трьох кісток середнього вуха і прогресуючій глухуватості.

Вважається, що отосклероз обумовлений комбінацією генетичних чинників і чинників зовнішнього середовища, проте до останнього часу мутації, пов`язані з ризиком цього захворювання, виявити не вдавалося.

Співробітники Університету Антверпена зосередили свою увагу на гені під назвою TGBF1. Кодований ним протеїн бере участь у формуванні органу слуху в ембріональний період. При порівнянні групи з 630 хворих мешканців Нідерландів і Бельгії з такою ж групою здорових добровольців з`ясувалося, що у пацієнтів з отосклерозом значно частіше зустрічаються однонуклеотидні мутації TGBF1. Аналогічні результати були отримані і в ході другого дослідження на території Франції. Крім того, учені встановили, що у здорових людей майже в три рази частіше (7 % проти 2%) зустрічається певний варіант TGBF1, який, навпаки, мабуть знижує ризик втрати слуху.

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