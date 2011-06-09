«Укрзалізниця» оздоровить 24 тис. дітей залізничників

«Укрзалізниця» цього літа оздоровить 23 тис. 648 дітей із сімей залізничників у відомчих таборах і санаторіях.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі відомства.

Згідно з повідомленням, зокрема, в літньому сезоні 2011 року вже почали працювати 24 відомчих дитячих оздоровчих установи, в яких планується оздоровлення дітей.

Традиційно особлива увага приділяється організації відпочинку дітей пільгових категорій. Зокрема, минулого року з багатодітних і малозабезпечених сімей оздоровилося 1066 дітей, сиріт - 315, інвалідів - 69, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи - 347.