У Києві проведуть семінар "Родина для кожної дитини"

10 та 11 червня у Києві, за підтримки Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України», відбудеться семінар-практикум по сімейним формам влаштування дітей-сиріт «Родина для кожної дитини».



Програма семінару:

10 червня – цикл дискусійних лекцій

«Прийомна родина: від ініціативи до реформи. 10-річний досвід Польщі. Практичні поради»

Запрошені лектори: представники авторитетного видання «Газета «Виборча» («Gazeta Wyborcza»), організатори національної програми «Дитина додому» Дорота Фронтчак, Анна Колтунович, Польща.

10.00 – 18.00 (м. Київ, вул. Мельнікова 36/1, Інститут міжнародних відносин, зала вченої ради)

«Прийомна родина: від ініціативи до реформи. 10-річний досвід Польщі. Практичні поради» Досвід Польщі в реформуванні системи сімейного влаштування дітей-сиріт, шлях до реформи. Роль Газети «Виборча» як популярного ЗМІ в успіху реформи та зміні громадської думки.

Запрошуємо Вас на відкриту дискусію з представниками «Gazeta Wyborcza» - лідера громадської думки у Польщі серед найбільших щоденних газет. Журналіст Дорота Фронтчак та координатор соціальних проектів Анна Колтунович проведуть одноденний семінар про співпрацю НУО зі ЗМІ та державними інстанціями та поділяться досвідом проведення соціальних акцій. Також будуть представлені основи, хід та результати акції «Дитина додому» і становище дітей-сиріт та прийомних сімей в Польщі сьогодні.

Соціальна акція Газети «Виборча» викликала великий інтерес у інших польських ЗМІ і призвела до реформи у системі підтримки прийомних сімей та догляду за дитиною (новий закон прийнято у квітні 2011 року).

Готовність наших польських колег ділитися досвідом із сімейного влаштування дітей-сиріт необхідна зараз Україні – всиновлювачам, прийомним батькам, соціальним робітникам, представникам громадських організацій. Цей досвід безцінний для представників наших ЗМІ, адже польські журналісти розповідатимуть на власному прикладі, як якісно висвітлювати та ефективно пропагувати ідею прийомних родин.

1. Презентація досвіду, коротке резюме соціальної роботи «Газети «Виборча», Дорота Фронтчак

2. Реалії України в усиновленні та прийомних родинах. Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України», керівник програм і проектів Дар`я Касьянова

3. Від усвідомлення проблеми до реформи – шлях Польщі. Анна Колтунович

4. Роль ЗМІ в зміні громадської думки та реалізації реформи. Досвід Газети

«Виборча». Дорота Фронтчак

5. Особливості роботи ЗМІ при висвітленні цієї тематики. Дорота Фронтчак.

11 червня – практичний тренінг «Роль прихильності в житті дитини»

Тренер: відомий педагог-психолог Людмила Петрановська, Росія

10.00 -17.30 Людмила Петрановська «Роль прихильності в житті дитини»

Людмила Петрановська - відомий педагог-психолог, експерт з сімейного влаштування дітей-сиріт, член Асоціації спеціалістів сімейного влаштування «Родина для дитини», лауреат Премії Президента РФ в сфері освіти, автор багатьох книг з особливостей виховання прийомних дітей і подолання важкої поведінки. Автор тренінгів для спеціалістів з сімейного влаштування, волонтерів дітей-сиріт.

Розлади прихильності - ключова проблема у виникненні особливостей поведінки і стану здоров’я дітей, які пережили порушення зв’язку батьки-дитина.

Мета тренінгу: дати учасникам розуміння, співчуття психологічних проблем дитини, позбавленої батьківської турботи, і через розуміння, прийняття цих проблем привести до здатності долати їх, в тому числі в періоді адаптації).

Цільова аудиторія: запрошуємо прийомних батьків, досвідчених, і тих, хто лише починає цей шлях, волонтерів, людей, небайдужих до проблем сімейного влаштування дітей-сиріт.

Розраховано на 50 учасників.



Більше інформації - в додатку та на сайті www.likarinfund.org



Реєстрація обов’язкова!

Тел. 067-628-22-11 або e-mail reforms@likarinfund.org



Довідкова інформація:

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року. Місія Фонду – працювати для людей: усуваючи причини актуальних суспільних проблем; впроваджуючи кращий досвід, накопичений в Україні та закордоном, і створюючи унікальні системні рішення, добиваючись максимального результату для набувачів благодійної допомоги кожним своїм проектом та дією. Напрями діяльності: сучасна освіта і виховання, здоров’я нації, культурна спадщина, адресна допомога.

Більше інформації www.fdu.org.ua

Реалізація проекту «Розвиток сімейних форм виховання» розпочата Фондом Ріната Ахметова «Розвиток України» 1 червня 2008 року. Мета: сприяти національному усиновленню, підтримувати прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу. За час

реалізації проекту Фонд Ріната Ахметова розробив та запустив перший національний Інтернет-портал з питань усиновлення www.sirotstvy.net

МБФ «Лікар.інфонд» - неприбуткова благодійна організація з досвідом роботи більше 8 років, яка надає соціальну, медичну, фінансову, інформаційну та юридичну допомогу дітям-сиротам та тим, хто потребує коштовного лікування; веде освітню діяльність по здоровому способу життя, захисту та реалізації прав дітей-пацієнтів, ініціює зміни до законодавства щодо забезпечення прав дітей, пацієнтів, лікарів, сприяє поширенню інформації щодо прийняття та впровадження висунутих ініціатив, інформування населення про їх прав. Під опікою фундації знаходяться 35 дитячих закладів, 86 дітей, що потребують лікування, реалізується 3 проекти в дитячих лікарнях, мета яких – покращення стандартів лікування, побутових умов та забезпечення новим, сучасним обладнанням. Фундація була відзначена за правозахисну роботу в спеціальній номінації

«Благодійник року 2009». Більше на сайті www.likarinfund.org





