Як уберегтися від холери

Міністерство охорони здоров’я України радить населенню дотримуватись правил особистої гігієни, аби захиститися від холери та інших шлунково-кишкових захворювань.

Про це йдеться в оприлюдненій прес-службою МОЗ Пам’ятці для населення щодо профілактики розповсюдження холери.

У пам’ятці, що холера – хвороба, яка викликає багаторазові водянисті випорожнення та блювання та може призвести до смерті від зневоднення (втрата води та солей з організму) протягом декількох годин, якщо її вчасно не лікувати.

Холера поширюється через холерний вібріон, який знаходиться у фекаліях (випорожненнях) інфікованої людини, що потрапляють на засоби повсякденного вжитку, у питну воду або у воду, яку люди вживають під час приготування їжі або при вживанні риби, що виловлена з водойм, заражених холерним вібріоном.

Відтак, у МОЗ радять «вживати і використовувати під час приготування їжі тільки безпечну воду з перевірених джерел або оброблену шляхом кип’ятіння. Часто мити руки з милом чистою водою. Якщо відсутнє мило, миючі засоби або засоби для дезінфекції рук, що містять спирт, обробляти руки золою або піском, після чого ретельно помити їх чистою водою». Також радять під час приготування їжі слід піддавати її термічній обробці (особливо морепродукти, риба), приготовлену їжу зберігати в закритому вигляді в холодильнику, ретельно мити фрукти і овочі.

У разі підозри на захворювання у МОЗ радять терміново розпочинати регідратацію: вживати сольові розчини за їх наявності - регідрон, гастроліт, при їх відсутності пити багато рідини. Своєчасна регідратація може врятувати ваше життя, говориться в пам’ятці.

Також радять негайно звернутися до найближчого медичного закладу і продовжувати пити сольові розчини під час пересування до медичного закладу.