Людей з корисними звичками в Україні стало більше

Стали відомі перші підсумки унікального соціального експерименту «21 день оновлення». Його мета - переконати українців, що формувати корисні звички - легко, відмовитися від шкідливих - важко, але можливо!

У травні 2011 на старті соціального інтернет-проекту «21 день оновлення», що його ініціювали виробники мінеральної води «Моршинська», збірна команда добровольців (журналісти, телевізійники, блогери, музиканти) поставила собі за мету змінитися на краще – сформувати нові корисні звички. Адже психологи стверджують - повторюючи щось щодня 21 день, ми закріплюємо цю дію у свідомості, формуємо звичку - і вона стає звичною, легкою і приємною. Хтось вирішив за 21 день привчити себе рано прокидатися і починати день з пробіжки. Хтось - щодня займатися спортом і відмовитися від пізньої вечері.

Більшість учасників погодилися експериментувати на собі з цікавості, інші - від безвихіддя: «Немає часу на своє здоров`я, може хоч завдяки участі у проекті буде стимул щось змінити». Примітно, що впоратися з цим непростим завданням зважилися люди тих професій, робочий графік яких просто не залишав часу на здоровий спосіб життя. Медики-експерти проекту «21 день оновлення» вивчили стиль життя сучасних трудоголиків, працівників офісно-розумової праці і запропонували для початку випробувати найпростіше рішення, яке завжди під рукою.

- «Все! З завтрашнього дня починаю нове життя! ». У більшості з нас ця фраза викликає посмішку, адже мало кому вдається стримати таку обіцянку, - говорить лікар-дієтолог та реабілітолог Борис Скачко, - Особливо, якщо відразу ставиться надзавдання - наприклад, пробігати вранці по 10 км. Ми порекомендували учасникам експерименту з формування корисних звичок почати зміни плавно. Наприклад, зі здорової звички пити свою добову норму води.

- Проблема в тому, що всі про це знають, але забувають! - підтримує колегу професор Одеської національної академії харчових технологій Тетяна Стриколенко, - Без їжі ми можемо прожити близько 40 днів - і при цьому їмо не менше 3-х разів на день. Без води зможемо прожити не більше 4-х днів, а скільки її п`ємо протягом дня? Але ж достатнє вживання води і правильний питний режим може вирішити такі проблеми, як зайва вага, мляве самопочуття, сухість шкіри, нервозність, неуважність і багато іншого.

Щоб вода підходила кожному і приносила лише користь, експерти порекомендували зупинитися на «Моршинській». Так як цю воду, завдяки природному походженню та складу, наш організм сприймає якнайкраще.

Згідно з опитуванням в кінці експерименту половина учасників відзначила підвищення працездатності. У третини покращився стан шкіри, а деяким учасникам в результаті переходу на правильний питний режим вдалося схуднути. Були й ті, хто вирішив перевірити, чи дійсно справа у воді. «Коли я на 22-й і 23-й день не випив свої звичні 1,5-2 літра води, відчув себе млявим і розбитим. Все-таки вода працює. Головне - пити свою норму! - Говорить учасник проекту Олексій Сисоєв, заступник головного редактора популярної газети. - Через три тижні експерименту позитивні зміни помітили всі! Скепсис розчинився тією самою природною водою. Я за цей час звик щовечора займатися спортом і випивати свою норму води. А ще - схуд на 3 кіло. Спочатку стільки пити й тягати гантелі після роботи було важко. Але тепер без цього вже не можу. Відмінне самопочуття коштує цих зусиль».

Взяти участь в інтернет-проекті з формування корисних звичок може кожен. Для цього обирайте, яку здорову звичку ви хочете сформувати, повторюйте цю дію 21 день щодня. А ще - пийте воду. Про те, як, коли і скільки - дізнавайтеся на сайті www.21day.tochka.net . Тут же можна отримати on-line консультацію експертів. І ведіть блог змін! Як підмітили багато учасників - це дисциплінує і допомагає налагодити зв`язок з однодумцями, адже з їх підтримкою змінюватися і легше, і веселіше. Приєднуйтесь!