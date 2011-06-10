На Сумщині для онкохворих дітей зібрали 336 тис

У Сумській області завершилася акція «До світлого дня - світлі вчинки», з ініціативою проведення якої виступила Сумська обласна державна телерадіокомпанія. Жителі регіону зібрали для онкохворих дітей 336 тисяч гривень.

Як повідомила кореспонденту УНІАН генеральний директор обласної державної телерадіокомпанії Лариса ЯКУБЕНКО, за сприяння Сумської єпархії УПЦ МП журналісти ОДТРК впродовж Великого посту збирали кошти на придбання медикаментів для відділення гематології та онкології Сумської обласної дитячої клінічної лікарні (СОДКЛ).

Загалом було зібрано 336 тис. грн., на які було придбано піврічний запас життєво важливих для онкохворих дітей ліків.

За словами Л.ЯКУБЕНКО, головним завданням акції було допомогти кожному з 25 маленьких пацієнтів онкогематологічного відділення.

Завідуюча відділення онкогематології СОДКЛ Ліана НІКІТЕНКО наголосила, що оргкомітет акції у складі керівництва телерадіокомпанії, Сумської єпархії УПЦ МП та онкогематологічного відділення намагалися насамперед купувати дороговартісні цистатичні препарати для антибактеріальної терапії європейського виробництва, адже в Україні подібних не виробляють. Окрім ліків, на які було витрачено 280 тис. грн., придбано також концентратор кисню американського виробництва і каталку для перевезення лежачих хворих.

Організатори акції планують продовжити акцію наступного року та залучити до неї більшу кількість людей і зібрати кошти для закупівлі клітинного сепаратора крові. Цьогоріч для його придбання не вистачило 200 тис. грн.